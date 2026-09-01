Представлен обновленный Lexus NX: он стал более комфортным, безопасным, мощным и экономичным

В рамках проведенной модернизации японская компания не стала существенно менять дизайн Lexus NX. Кроссовер оснащается безрамочной радиаторной решеткой в форме веретена, новыми всепогодными фарами со светодиодными огнями, переработанными задними ….
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