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От Якутии до Камчатки: на ВЭФ утвердили мегапроекты на 7 трлн рублей

От Якутии до Камчатки: на ВЭФ утвердили мегапроекты на 7 трлн рублей

Во Владивостоке с 1 по 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета прошел Восточный экономический форум-2026.

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