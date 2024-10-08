«Милтон» разрушил планы Зеленского на встречу с Байденом

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден принял решение отложить намеченную на 10—15 октября поездку в Германию и Анголу из-за приближающегося к США урагана «Милтон» четвёртой категории по шкале Саффира — Симпсона.
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