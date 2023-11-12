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Казахстан планирует оказать дополнительную помощь Палестине

Казахстан планирует оказать дополнительную помощь Палестине

Об этом в столице Саудовской Аравии заявил министр иностранных дел нашей страны Мурат Нуртлеу. В Эр-Рияде состоялся внеочередной совместный саммит Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, на котором представители стран-участниц выразили свою позицию по текущей ситуации на Ближнем Востоке.

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