Казахстан планирует оказать дополнительную помощь Палестине

Об этом в столице Саудовской Аравии заявил министр иностранных дел нашей страны Мурат Нуртлеу. В Эр-Рияде состоялся внеочередной совместный саммит Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, на котором представители стран-участниц выразили свою позицию по текущей ситуации на Ближнем Востоке.