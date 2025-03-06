«Лацио» вдевятером на 98-й минуте вырвал победу у «Виктории» Пльзень. Жиго и Ровелла получили прямые красные

Римский клуб выиграл первый матч 1/8 финала Лиги Европы со счетом 2:1. На 77-й минуте «орлы» остались в меньшинстве при счете 1:1: полузащитник Николо Ровелла получил прямую красную карточку за удар высоко поднятой ногой в лицо Павлу Шулцу.