История и археология: Куда пропала пьющая семья из Уфы, выигравшая 22 года назад 1 миллион долларов

В начале нулевых об этой семье узнала вся Россия. Мухаметзяновы из Уфы сорвали самый большой куш за всю историю лотереи в стране, выиграв миллион долларов, что в пересчете на рубли равнялось примерно 28-29 миллионам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии