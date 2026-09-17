«Хотим мёрзнуть и голодать, но видеть, как горит Wildberries». 77% украинцев требуют продолжения войны по данным КМИС

КМИС представил очередной опрос, согласно которому 77% украинцев якобы выступают за продолжение вооружённого сопротивления даже в случае тяжёлого энергетического кризиса зимой.
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Их КМИС это наш ВЦИОМ?
Можно доверять результатам опроса или нет - это сказать сложно, зависит от выборки и условий проведения, как минимум. И кто же проголосует за "капитуляцию без условий"?
Нужно проводить опрос среди тех, у кого насильно забрали родственников в ВСУ.
Это же менталитет украинца - пока его лично не коснётся, он будет "упёртым", выступать за "незалежность", против "москалей".
13% всё сказано!
"Выткну себе глаз, чтоб у тёщи зять кривой был!",- это и есть типичный хохлизм. Судя по Украине, это заразно и передается с помощью Зеленского.
Вот этим всё и сказано. Так-что жалеть там практически некого.
Если собрать толпу рабов и предложить им высказаться о хозяине,- то без труда можно предположить ,- что хозяин хороший и самый добрый! А вокруг будут стоять надсмотрищики с плетьми! Репрезентативность этих опросов ноль! Там ситуация такая ,что народ выживает и ему по барабану что да как лишь бы самому проскочить! Вот изменятся условия тогда и говорить можно будет!
"Братский народ" говорите?... Ну-ну... Кому и сестры братья...