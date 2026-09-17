Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Хотим мёрзнуть и голодать, но видеть, как горит Wildberries». 77% украинцев требуют продолжения войны по данным КМИС

«Хотим мёрзнуть и голодать, но видеть, как горит Wildberries». 77% украинцев требуют продолжения войны по данным КМИС

КМИС представил очередной опрос, согласно которому 77% украинцев якобы выступают за продолжение вооружённого сопротивления даже в случае тяжёлого энергетического кризиса зимой.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Можно доверять результатам опроса или нет - это сказать сложно, зависит от выборки и условий проведения, как минимум. И кто же проголосует за "капитуляцию без условий"?
Нужно проводить опрос среди тех, у кого насильно забрали родственников в ВСУ.
Это же менталитет украинца - пока его лично не коснётся, он будет "упёртым", выступать за "незалежность", против "москалей".

Профиль пользователя ММ
ММ

"Выткну себе глаз, чтоб у тёщи зять кривой был!",- это и есть типичный хохлизм. Судя по Украине, это заразно и передается с помощью Зеленского.

Профиль пользователя vagas Karlito
vagas Karlito

Если собрать толпу рабов и предложить им  высказаться о хозяине,- то без труда можно предположить ,- что хозяин хороший  и самый добрый!  А вокруг будут стоять надсмотрищики с плетьми! Репрезентативность этих опросов ноль! Там ситуация такая ,что народ выживает и ему по барабану что да как лишь бы самому проскочить! Вот изменятся условия тогда и говорить можно будет!