Что будет дальше с рублем и почему банки оказались под угрозой. Обзор Банки.ру

ЦБ нашел новые проблемы в киберзащите банковской отрасли, сообщает «Коммерсант». Регулятор отметил всплеск использования уязвимости в системе управления сайтами CMS Bitrix, популярной у средних и небольших банков, а также их подрядчиков.
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