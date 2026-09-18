Грикспор о реакции на слова про Зверева: «Это уже выходит из-под контроля . Саша заслуживает только похвалы за все, чего добился в этом году! »

Тэллон Грикспор отреагировал на обсуждение своих слов о финале US Open в соцсетях и прессе. Ранее нидерландец дал интервью , в котором назвал игру посредственной и заявил, что ему тяжело смотреть матчи Зверева .
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