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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Грикспор о реакции на слова про Зверева: «Это уже выходит из-под контроля . Саша заслуживает только похвалы за все, чего добился в этом году! »

Тэллон Грикспор отреагировал на обсуждение своих слов о финале US Open в соцсетях и прессе. Ранее нидерландец дал интервью , в котором назвал игру посредственной и заявил, что ему тяжело смотреть матчи Зверева .

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