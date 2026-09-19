Демидов: электронный формат стал самым удобным для голосования в Москве

Член Общественной палаты Москвы Иван Демидов заявил, что электронное голосование является наиболее надежным и удобным способом для волеизъявления, пишет Агентство городских новостей «Москва».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НН Резкий ответ за а...
- НН Резкий ответ за а...
- ГБ Жителя Приморья п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым