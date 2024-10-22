Суд обязал Дворец культуры восстановить в должности хормейстера с выплатой 230 тысяч рублей

Музыканта уволили, указав на то, что в Дворце культуры она работает по совместительству. Также представители учреждения настаивали на том, что у нее имеется основное место работы, а значит ее трудовые права нарушены не были.
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