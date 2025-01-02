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Пушков: в Киеве боятся, что Трамп раскроет объемы хищения помощи США

Пушков: в Киеве боятся, что Трамп раскроет объемы хищения помощи США

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что в Киеве опасаются возможного аудита, который может инициировать избранный президент США Дональд Трамп для проверки использования американской военной помощи.

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