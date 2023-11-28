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Daily Moscow

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МЧС: штормовой ветер может нарушить жизнеобеспечение 15 регионов России

МЧС: штормовой ветер может нарушить жизнеобеспечение 15 регионов России

Как пишет ТАСС со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, на этой неделе жизнеобеспечение населения в 15 регионах шести федеральных округов России может быть нарушено из-за сильного штормового ветра со скоростью до 30 м/с и обильных осадков.

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