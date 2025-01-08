Какие запреты 9 января на Степанов день могли защитить от неприятностей в жизни Татьяна ГончарВ народном календаре существует множество праздников и дней, каждый из которых имеет свои особенности и традиции.
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