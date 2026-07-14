В Калужской области изменили программу цифрового развития

Изменения предусматривают субсидии на строительство волоконно-оптических линий связи для улучшения доступа в интернет в сельской местности и корректировку целевых показателей цифровой зрелости госуправления, здравоохранения, образования и экономики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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