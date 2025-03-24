Подсветка набережной в центре Челябинска «испугалась» надвигающегося паводка

Освещение новой набережной в Челябинске забарахлило из-за приближайщейся воды. Как передает корреспондент РИА «Новый День», неполадки с освещением полюбившихся мест отдыха челябинцы заметили вечером в воскресенье, 23 марта.
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