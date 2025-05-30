«Она может родить еще 44 раза»: психолог Степанова о стройности Самойловой

Спустя несколько дней после появления на свет четвертого ребенка — сына Давида — «ведьма» Оксана Самойлова щеголяла в бикини по пляжу Майами, демонстрируя идеально плоский живот и подтянутую грудь, и стройные бедра.
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