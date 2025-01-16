Nvidia раскрыла больше деталей архитектуры Blackwell для видеокарт GeForce RTX 50-й серии ...

Nvidia раскрыла больше деталей архитектуры Blackwell для видеокарт GeForce RTX 50-й серииВ рамках CES 2025 Nvidia рассказала о своей новой архитектуре графических процессоров Blackwell, которая станет основой для видеокарт GeForce RTX 50-й серии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)