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Nvidia раскрыла больше деталей архитектуры Blackwell для видеокарт GeForce RTX 50-й серии ...

Nvidia раскрыла больше деталей архитектуры Blackwell для видеокарт GeForce RTX 50-й серии ...

Nvidia раскрыла больше деталей архитектуры Blackwell для видеокарт GeForce RTX 50-й серииВ рамках CES 2025 Nvidia рассказала о своей новой архитектуре графических процессоров Blackwell, которая станет основой для видеокарт GeForce RTX 50-й серии.

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