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Откройте тайну индийского карри!

Откройте тайну индийского карри!

Это был день, когда я решила приготовить что-то необычное, вдохновившись моим путешествием в Индию. Вспомнив об удивительных вкусах и ароматах индийской кухни, я решила приготовить карри с курицей, добавив в него свою изюминку.

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