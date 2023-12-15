Откройте тайну индийского карри!

Это был день, когда я решила приготовить что-то необычное, вдохновившись моим путешествием в Индию. Вспомнив об удивительных вкусах и ароматах индийской кухни, я решила приготовить карри с курицей, добавив в него свою изюминку.
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