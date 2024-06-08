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Российский БТР-82А встретился в бою с украинской БМП M2 Bradley в Донбассе

Российский БТР-82А встретился в бою с украинской БМП M2 Bradley в Донбассе

На востоке Украины произошел ряд инцидентов между российскими и украинскими войсками. Telegram-канал "Шепот фронта" опубликовал видео, на котором запечатлено столкновение БТР-82А с десантом и украинской БМП M2 Bradley.

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