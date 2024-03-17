Из либералов – в патриоты: Киновед Ирина Павлова рассказала о личном пути, ударив по предателям

США так и не полюбили Россию, а русофобия – это не миф. Киновед, художественный руководитель российских программ Московского международного кинофестиваля Ирина Павлова откровенно рассказала о влиянии Запада на русскую культуру и о своём пути из либералов в патриоты.
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