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Царьград

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Из либералов – в патриоты: Киновед Ирина Павлова рассказала о личном пути, ударив по предателям

Из либералов – в патриоты: Киновед Ирина Павлова рассказала о личном пути, ударив по предателям

США так и не полюбили Россию, а русофобия – это не миф. Киновед, художественный руководитель российских программ Московского международного кинофестиваля Ирина Павлова откровенно рассказала о влиянии Запада на русскую культуру и о своём пути из либералов в патриоты.

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