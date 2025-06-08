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Валиева показала фото в красном платье с откровенным декольте

Валиева показала фото в красном платье с откровенным декольте

Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала новую фотографию из отпуска в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Комментарии
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карла карлова
Надо же,какое достижение!Показать и похвастаться больше нечем? Господи,какое убожестао!
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