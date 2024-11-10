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Автомобили марки Lada в 51% случаев покупают женщины

Автомобили марки Lada в 51% случаев покупают женщины

Более чем в половине случаев автомобили марки Lada приобретают женщины.Исследование, проведённое холдингом «Ромир», показало, что этот бренд является более женским: 51% покупателей Lada являются женщины.

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