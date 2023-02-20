Полянский: РФ против любой военной активности, угрожающей Корейскому полуострову

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при организации Дмитрий Полянский заявил, что Россия выступает против любой военной активности, ставящей под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии.
Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при организации Дмитрий Полянский заявил, что Россия выступает против любой военной активности, ставящей под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии.
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