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Царьград

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Агентство USAID прекратило программу помощи Украине после указа Рубио

Агентство USAID прекратило программу помощи Украине после указа Рубио

Агентство США по международному развитию (USAID) прекратило работу проектов, направленных на помощь и поддержку Украины.

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