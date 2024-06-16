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Президент Стубб обвинил Россию во вторжении в Финляндию во время Второй мировой войны

Президент Стубб обвинил Россию во вторжении в Финляндию во время Второй мировой войны

Результатом «»захватнических действий стало сокращение территории страны на 10%.Президент Финляндии Александр Стубб во время выступления на саммите по Украине в Швейцарии заявил, что Россия (в то время еще СССР), напала на его страну во время Второй мировой войны.

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Наташа Устинова
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