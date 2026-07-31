Белогорск: город, где торговали скифы, ханы и купцы со всего света

Недавний День работника торговли вполне может претендовать на главный праздник Белогорска. Этот городок и его окрестности насыщены достопримечательностями, непосредственно связанными с товарно-денежными отношениями.
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