СНБ Армении изъяла компьютер с вещами умершего эксперта Киракосяна

Сотрудники Службы национальной безопасности Армении провели обыск в помещении, где сейчас проживает семья переселенцев из Нагорного Карабаха, в рамках уголовного дела против сооснователя «Адеквад» Артура Даниеляна, арестованного 7 октября по обвинению в хулиганстве и дискредитации СНБ.