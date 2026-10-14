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Царьград

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СНБ Армении изъяла компьютер с вещами умершего эксперта Киракосяна

СНБ Армении изъяла компьютер с вещами умершего эксперта Киракосяна

Сотрудники Службы национальной безопасности Армении провели обыск в помещении, где сейчас проживает семья переселенцев из Нагорного Карабаха, в рамках уголовного дела против сооснователя «Адеквад» Артура Даниеляна, арестованного 7 октября по обвинению в хулиганстве и дискредитации СНБ.

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