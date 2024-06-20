«Кошельки», «смотрящие» и «персоны-усмешки»: Баранец раскритиковал замов Белоусова и пророчит поход недовольных на Фрунзенскую

ВМ Виктор Максименко Мне такое подозрение что этого мудака лишили коррупционных денег. Как он защищал Иванова. Он не соображает что критика президента когда страна воюет хуже предательства. Предатели чеснее они уехали из страны.

Сергей Яковлев Вот психиатра в руководстве страны очень не хватало. Вся страна рада появлению Цивилёвой.