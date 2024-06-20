Политнавигатор Новое руководство Минобороны, после решения задач СВО, должно наконец-то обеспечить жильем военных пенсионеров.
«Кошельки», «смотрящие» и «персоны-усмешки»: Баранец раскритиковал замов Белоусова и пророчит поход недовольных на Фрунзенскую
Комментарии
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ВМ
Виктор Максименко
Мне такое подозрение что этого мудака лишили коррупционных денег. Как он защищал Иванова. Он не соображает что критика президента когда страна воюет хуже предательства. Предатели чеснее они уехали из страны.
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4 час.
Сергей Яковлев
Вот психиатра в руководстве страны очень не хватало. Вся страна рада появлению Цивилёвой.
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3 час.
Ирина Власова
Странный перевертыш. А совсем недавно казался вменяемым(( Как он о себе - "несчастным" - беспокоится: "Белоусов о его "обеспечении" ничего не сказал(( "Черный шар" он закатил Цивилевой(( "Как страшно жить теперь". САМ Баранец "закатил"((( Тьху.
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1 час.
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