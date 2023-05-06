Турбоэра и остальные интриги российского кольца

Каждый год я агитирую читателя познакомиться с этим захватывающим спортивным сериалом. Начав следить за российскими гонками, вы забудете о Формуле 1 — страстей и интриг здесь не меньше, а места, герои и техника максимально близки к нашей реальности.
Каждый год я агитирую читателя познакомиться с этим захватывающим спортивным сериалом. Начав следить за российскими гонками, вы забудете о Формуле 1 — страстей и интриг здесь не меньше, а места, герои и техника максимально близки к нашей реальности.
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