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Турбоэра и остальные интриги российского кольца

Турбоэра и остальные интриги российского кольца

Каждый год я агитирую читателя познакомиться с этим захватывающим спортивным сериалом. Начав следить за российскими гонками, вы забудете о Формуле 1 — страстей и интриг здесь не меньше, а места, герои и техника максимально близки к нашей реальности.

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