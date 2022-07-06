Врач напомнила, что действие лекарств может измениться под влиянием жары

5 июля Анастасия Лебедева, которая является руководителем регионального сосудистого центра "Коммунарка", напомнила, что действие некоторый препаратов, назначенных для борьбы с болезнями сосудов и сердца, может измениться под действием жары.
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