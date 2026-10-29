Я побывала на Международном форуме по педиатрии. Один из его спикеров — доктор медицинских наук, педиатр-иммунолог и эксперт программы «Жить здорово!» Андрей Продеус — рассказал, какие витамины нужны детям для иммунитета, при чём здесь акне, лимон, брюссельская капуста и даже восемь кружков после школы.
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