Днем воздух прогреется до +9.+14 градусов, но ночью ожидается падение температуры до минус одного градусаВ ночь с 19 на 20 октября в Калужской области будут заморозки до -1 градуса Цельсия.
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