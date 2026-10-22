LEGO и Daft Punk подтвердили партнерство, в рамках которого в 2027 году выйдет набор конструктора по мотивам сцены-пирамиды из тура Alive 2007.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Заткнитесь!»: гл...
- НЛ Раскрыто содержан...
- T 48 часов на сборы...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым