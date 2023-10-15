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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пегула о том, что она наполовину кореянка: «К сожалению, не знаю корейского языка. Но люблю корейское барбекю и кимчи»

«Для тех, кто не знает, вообще-то я наполовину кореянка. К сожалению, я не знаю корейского языка. Но я люблю корейское барбекю и кимчи.

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