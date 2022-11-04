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Экс-советник Пентагона допустил введение Байденом войск США на Украину

Экс-советник Пентагона допустил введение Байденом войск США на Украину

Американский президент Джо Байден может отправить военный контингент США на Украину без одобрения конгрессом этого решения, заявил 4 ноября бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в комментарии YouTube-каналу Judging Freedom.

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