Экс-советник Пентагона допустил введение Байденом войск США на Украину

Американский президент Джо Байден может отправить военный контингент США на Украину без одобрения конгрессом этого решения, заявил 4 ноября бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в комментарии YouTube-каналу Judging Freedom.
Американский президент Джо Байден может отправить военный контингент США на Украину без одобрения конгрессом этого решения, заявил 4 ноября бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в комментарии YouTube-каналу Judging Freedom.
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