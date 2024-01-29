Полиция Петербурга задержала двух мужчин за стрельбу по пешеходу

Автомобиль, в котором были нападавшие, нашли в гаражном кооперативе на Лапинском проспекте. Правоохранительные органы задержали двух мужчин, которые из аэрозольного пистолета «Удар М-2» стреляли в пешехода.
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