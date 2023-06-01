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Оперштаб Белгородской области: информация о прорыве ВСУ в районе Шебекино является ложной, идут обстрелы и слышны звуки боя

Оперштаб Белгородской области: информация о прорыве ВСУ в районе Шебекино является ложной, идут обстрелы и слышны звуки боя

Информация о прорыве Вооруженных сил Украины в районе города Шебекино является ложной, в настоящий момент идут обстрелы и слышны звуки боестолкновения.

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