Противники СВО в России испугались неудобной правды: Западная ловушка захлопнулась

вага карлито

Еще до начало СВО люди обращали внимание на поведение креативного класса ! СВО как лакмусовая бумажка обозначила все провалы в этой области! До сих пор не видно что бы хотя бы перекосы устранялись в гонорарах получаемой этой публикой! Сотни тысяч за сьемку балуют не только их но и окружение!)) Похоже ждали от них не того!