Противники СВО в России испугались неудобной правды. Забыв о Родине и увлёкшись погоней за материальными благами, они не заметили, как за ними захлопнулась западная ловушка.
Противники СВО в России испугались неудобной правды: Западная ловушка захлопнулась
Комментарии
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вага карлито
Еще до начало СВО люди обращали внимание на поведение креативного класса ! СВО как лакмусовая бумажка обозначила все провалы в этой области! До сих пор не видно что бы хотя бы перекосы устранялись в гонорарах получаемой этой публикой! Сотни тысяч за сьемку балуют не только их но и окружение!)) Похоже ждали от них не того!
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3 час.
Владимир Алтайцев
Все эти бегунцы и до СВО были в массе своей подонками. Только скрытыми, а СВО как фонарь их высветила
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2 час.
Н
Нина
Точно.
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14 мин.
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