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Противники СВО в России испугались неудобной правды: Западная ловушка захлопнулась

Противники СВО в России испугались неудобной правды: Западная ловушка захлопнулась

Противники СВО в России испугались неудобной правды. Забыв о Родине и увлёкшись погоней за материальными благами, они не заметили, как за ними захлопнулась западная ловушка.

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Комментарии
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вага карлито
Еще до начало СВО  люди обращали внимание на поведение креативного класса ! СВО как лакмусовая бумажка обозначила все провалы в этой области! До сих пор не видно  что бы  хотя бы перекосы  устранялись в гонорарах получаемой этой публикой! Сотни тысяч  за сьемку балуют  не только их но и окружение!)) Похоже ждали от них не того!
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3 час.
Владимир Алтайцев
Все  эти  бегунцы  и до  СВО  были   в массе своей  подонками. Только скрытыми, а СВО как фонарь их высветила
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2 час.
Н
Нина
Точно.
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14 мин.

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