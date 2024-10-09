Два дня из медового месяца в Грузии: контрасты

﻿﻿Апостол Павел писал филиппийцам: «Я научился довольствоваться тем, что имею. Я умею жить в бедности, и умею жить в изобилии, научившись всему, чтобы мне быть сытым и богатым» терпите голод, богатеете и терпите нужду» (Филиппийцам 4:11-12).