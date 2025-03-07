Ядерный Макрон. Что представляют из себя стратегические силы Франции

Шаги, предпринятые администрацией президента США Дональда Трампа, последовавшие вслед за феерическим скандалом на переговорах с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома, повергли в шок европейские «элитки».
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