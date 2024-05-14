Рафик Загрутдинов: Культурно-досуговый центр на улице Грина готов на 75%

Строительная готовность культурно-досугового центра в районе Северное Бутово составляет 75%. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов.
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