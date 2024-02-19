Более 75% свердловских предприятий испытывают дефицит кадров

Нехватка квалифицированной рабочей силы стала главной проблемой уральских предприятий в 2023 году. По данным ежегодного опроса Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, о кадровом голоде заявили 76,5% руководителей бизнеса.
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