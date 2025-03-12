Почти 100 домов возводят с помощью префаб-технологий в Москве

В столице с применением префаб-технологий возводят 99 новостроек. Благодаря такому методу сроки работ сокращаются до 50%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии