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Пятый канал

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«А острова-то не потонут?»: Лавров пошутил про турпоток россиян на Мальдивы

«А острова-то не потонут?»: Лавров пошутил про турпоток россиян на Мальдивы

Глава российского МИД Сергей Лавров с иронией отреагировал на прогноз мальдивского журналиста о возможном росте числа российских туристов до одного миллиона в год.

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