"Турецкие и натовские офицеры на выход". Токаев провёл чистки в Армии Казахстана и сменил неугодных на военных из России

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Я не верю ему...
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49 мин.
Борис Леонтьев
Не разделяю восторгов автора назначением на важные военные посты выпускников российских академий. Может стоит вспомнить, что очень много высоких чинов Вермахта перед нападением Германии тоже обучались в советских военных академиях и вузах. Так что вынужденное признание превосходства российской военной науки, отнюдь не гарантия хорошего отношения к России. Скорее желание знать военную стратегию и тактику вероятного противника. А откровенная и ярая русофобия казахов не позволяет думать иначе.
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39 мин.
ДП
Дмитрий Пузанов
И грабеж всех, до кого руки дотянутся.
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30 мин.

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