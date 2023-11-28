"Турецкие и натовские офицеры на выход". Токаев провёл чистки в Армии Казахстана и сменил неугодных на военных из России

Борис Леонтьев

Не разделяю восторгов автора назначением на важные военные посты выпускников российских академий. Может стоит вспомнить, что очень много высоких чинов Вермахта перед нападением Германии тоже обучались в советских военных академиях и вузах. Так что вынужденное признание превосходства российской военной науки, отнюдь не гарантия хорошего отношения к России. Скорее желание знать военную стратегию и тактику вероятного противника. А откровенная и ярая русофобия казахов не позволяет думать иначе.