"Турецкие и натовские офицеры на выход". Токаев провёл чистки в Армии Казахстана и сменил неугодных на военных из России
ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.
Сказать, что господин Токаев нас удивил, это значит не сказать ничего.
Комментарии
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Не разделяю восторгов автора назначением на важные военные посты выпускников российских академий. Может стоит вспомнить, что очень много высоких чинов Вермахта перед нападением Германии тоже обучались в советских военных академиях и вузах. Так что вынужденное признание превосходства российской военной науки, отнюдь не гарантия хорошего отношения к России. Скорее желание знать военную стратегию и тактику вероятного противника. А откровенная и ярая русофобия казахов не позволяет думать иначе.
И грабеж всех, до кого руки дотянутся.
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