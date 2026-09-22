The Guardian: Бернем согласился на военную поддержку Саудовской Аравии в борьбе против хуситов

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Лондон окажет помощь Эр-Рияду с дозаправкой самолетов в воздухе в ходе конфликта с правящим на севере Йемена шиитским движением «Ансар Алла» (хуситы), пишет The Guardian.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Советский феодализм
- Странные люди...
- М Без русских никак...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым