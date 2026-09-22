Страна и люди
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Страна и люди

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The Guardian: Бернем согласился на военную поддержку Саудовской Аравии в борьбе против хуситов

The Guardian: Бернем согласился на военную поддержку Саудовской Аравии в борьбе против хуситов

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Лондон окажет помощь Эр-Рияду с дозаправкой самолетов в воздухе в ходе конфликта с правящим на севере Йемена шиитским движением «Ансар Алла» (хуситы), пишет The Guardian.

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