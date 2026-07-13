Макрон соберёт лидеров для обсуждения безопасности Киева

Президент Франции Эммануэль Макрон соберёт в Париже лидеров «коалиции желающих», чтобы обсудить гарантии безопасности для Киева, производство ракет для ЗРК Patriot на Украине и предоставление 70 млрд евро военной помощи в 2026 году.
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