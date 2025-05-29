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Русская весна

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Роскачество назвало безопасные стиральные порошки

Роскачество назвало безопасные стиральные порошки

Роскачество исследовало 20 брендов стиральных порошков — почти все образцы прошли тест на безопасность, при этом только порошок Tide китайского производства не прошел проверку по показателю раздражающего действия на конъюнктиву глаз при использовании для стирки детской одежды.

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