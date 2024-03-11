Архангелогородка поверила мошенникам и потеряла более миллиона рублей

Женщина рассказала полицейским, что аферисты позвонили ей и представились сотрудниками правоохранительных органовЖенщина рассказала полицейским, что аферисты позвонили ей и представились сотрудниками правоохранительных органовСобеседник сообщил ей, что злоумышленники якобы пытаются оформить на её имя кредиты.