Архангелогородка поверила мошенникам и потеряла более миллиона рублей

Женщина рассказала полицейским, что аферисты позвонили ей и представились сотрудниками правоохранительных органовЖенщина рассказала полицейским, что аферисты позвонили ей и представились сотрудниками правоохранительных органовСобеседник сообщил ей, что злоумышленники якобы пытаются оформить на её имя кредиты.
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